«РКС-Самара» провели образовательную акцию в центре города

«РКС-Самара» провели яркую образовательную акцию в центре города. Специалисты цеха эксплуатации канализации представили прохожим наглядный пример того, как образуется засор в трубах – и даже предложили создать его самостоятельно, в качестве эксперимента.

Для этого подготовили всё необходимое: влажные салфетки, подгузники, ватные диски и другие средства гигиены, наполнитель для кошачьего туалета, ведро для мусора и подопытный унитаз. Прохожим предлагали разные элементы отходов и выбор: выбросить их в унитаз или в мусорное ведро. Конечно, целью акции было в игровой форме напомнить правила эксплуатации канализации. Эксперимент проходил весело, участники честно признались, что не всегда делают правильный выбор «унитаз или ведро», но обещали исправиться.

Чтобы закрепить правила, памятки с ними раздавали прохожим. Маленьким самарцам, которые принимали участие в акции, вручали яркие брошюры с картинками и стихами, как правильно пользоваться канализацией в доме, чтобы всем было комфортно.