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Возвели несущие стены планетария в Самаре

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Возвели несущие стены планетария в Самаре

На строительной площадке будущего планетария в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» завершено возведение несущих стен и части перекрытий. Сейчас строители формируют технические помещения и шахты лифтов.

Параллельно ведётся подготовка внутренних помещений: звездного зала под куполом, конференц-зала и зон отдыха.

О ходе работ сообщила генеральный директор Ассоциации «СРО „СредВолгСтрой“» Светлана Демьянова. Она посетила объект с экскурсией вместе с представителями Самарского отделения «Российского общества инженеров строительства» и членами Молодёжного общественного совета при минстрое области.

Участникам осмотра продемонстрировали текущий фронт работ и рассказали о дальнейшем графике строительства планетария на базе существующего космического центра, пишет Самара24Онлайн. 

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