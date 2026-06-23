Возвели несущие стены планетария в Самаре

На строительной площадке будущего планетария в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» завершено возведение несущих стен и части перекрытий. Сейчас строители формируют технические помещения и шахты лифтов.

Параллельно ведётся подготовка внутренних помещений: звездного зала под куполом, конференц-зала и зон отдыха.

О ходе работ сообщила генеральный директор Ассоциации «СРО „СредВолгСтрой“» Светлана Демьянова. Она посетила объект с экскурсией вместе с представителями Самарского отделения «Российского общества инженеров строительства» и членами Молодёжного общественного совета при минстрое области.

Участникам осмотра продемонстрировали текущий фронт работ и рассказали о дальнейшем графике строительства планетария на базе существующего космического центра, пишет Самара24Онлайн.