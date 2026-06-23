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В Тольятти обсудили влияние инноваций на кадровую политику в рамках Кадрового форума БАС

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В Тольятти обсудили влияние инноваций на кадровую политику в рамках Кадрового форума БАС

20 июня в Тольятти завершился Кадровый форум БАС. В заключительный день мероприятия на площадке дискуссионного клуба «Наследие XXI» состоялся круглый стол на тему «Современная технологическая культура», в ходе которого были рассмотрены вопросы трансформации общества, экономики и кадрового потенциала под воздействием цифровых решений.

В дискуссии приняли участие руководители промышленных предприятий, профильные эксперты в области управления персоналом, представители научного сообщества и органов государственной власти. Участники обсудили фундаментальные изменения в производственных процессах и повседневной жизни, связанные с внедрением новых технологий, а также проанализировали сопутствующие возможности и потенциальные риски.

Ключевым тезисом встречи стала необходимость системного подхода к технологизации. Эксперты пришли к консенсусу, что простое внедрение инноваций не является гарантией успеха без сохранения баланса между технологической эффективностью и ценностью человеческого капитала, живого общения и профессиональной коммуникации.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак акцентировал внимание на важности дифференцированного подхода к оценке последствий технологического прогресса: «Это новые инструменты. Они несут и возможности, и риски, поэтому нужно понять, как с этим жить дальше, чтобы технологии делали мир лучше и безопаснее».

Сооснователь клуба «Наследие XXI» Иван Карпушкин добавил, что технологическая культура не ограничивается производственными процессами, но затрагивает глубинные социальные аспекты: «Технологии оказывают влияние на социальную ткань общества; технокультурология помогает понять, как человек меняется под воздействием новых решений и как при этом оставаться человеком».

По итогам круглого стола участники единогласно отметили, что формирование технологической культуры является комплексной задачей, реализация которой возможна исключительно при консолидации усилий государства, бизнес-сообщества и образовательных институтов. В число первоочередных приоритетов вошли развитие цифровой грамотности населения, системное повышение квалификации кадров, а также разработка и внедрение этических стандартов при использовании высокотехнологичных решений.

 

 

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