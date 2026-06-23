Я нашел ошибку
Главные новости:
23–24 июня пройдёт областная творческая лаборатория для руководителей детских и молодёжных театральных коллективов
23–24 июня пройдёт областная творческая лаборатория для руководителей детских и молодёжных театральных коллективов
Юные тхэквондисты Самарской области получили первые ученические пояса
Юные тхэквондисты Самарской области получили первые ученические пояса
Центр «Мой бизнес» запустил единую платформу для развития креативных индустрий Самарской области
Центр «Мой бизнес» запустил единую платформу для развития креативных индустрий Самарской области
В Самаре состоялась конференция по диверсификации оборонно-промышленного комплекса
В Самаре состоялась конференция по диверсификации оборонно-промышленного комплекса
Велосипеды, самокаты и ролики: какие летние активности предпочитают дети из Самары
Велосипеды, самокаты и ролики: какие летние активности предпочитают дети из Самары
В Тольятти обсудили влияние инноваций на кадровую политику в рамках Кадрового форума БАС
В Тольятти обсудили влияние инноваций на кадровую политику в рамках Кадрового форума БАС
В Приволжском районе мужчину задержали за кражу бензокосилки и электропилы у матери
В Приволжском районе мужчину задержали за кражу бензокосилки и электропилы у матери
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.33
EUR 84.59
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный анаконде!
Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре состоялась конференция по диверсификации оборонно-промышленного комплекса

130
В Самаре состоялась конференция по диверсификации оборонно-промышленного комплекса

22 июня на площадке АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре состоялась конференция «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса». Мероприятие собрало представителей федеральных и региональных органов власти, а также руководителей ведущих предприятий отрасли. Самара уже второй год подряд становится одной из ключевых площадок для реализации учебной программы Федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Организаторами конференции выступили Минпромторг России, коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ФГУП «ВНИИ «Центр», Федеральный кадровый центр ОПК и Проектный офис ФКР ОПК.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поприветствовал резервистов и отметил сложившийся механизм взаимодействия предприятий ОПК с регионами по вопросам диверсификации.

В своём выступлении врио министра осветил практику сотрудничества   регионального правительства с предприятиями ОПК, подчеркнув, что успешный трансфер технологий и создание новых гражданских производств требуют совместных усилий власти и бизнеса.

Денис Гурков акцентировал внимание на необходимости активной поддержки предприятий ОПК для вывода их высокотехнологичной продукции на отечественный и международный рынки, отметив роль промышленного маркетинга как инструмента обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. Таким образом, Самарская область демонстрирует системный подход к решению задач диверсификации, где регион выступает активным партнёром промышленных гигантов.

Конференция ФКР ОПК стала эффективной площадкой для обсуждения ключевых вопросов диверсификации предприятий ОПК. Участники рассмотрели актуальные механизмы вывода высокотехнологичной продукции на рынок и развития промышленного маркетинга.

Напомним, что в регионе стартовала региональная стажировка участников Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Члены делегации будут работать над проектом, направленным на решение актуальных задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В число участников стажировки вошли представители разных регионов страны: Воронежской, Смоленской Челябинской областей, а также Республики Хакасия, Республики Бурятия и Пермского края.

В программу стажировки включены посещения ключевых предприятий, среди которых АО «АВТОВАЗ», ООО «Тесвел», ООО «Пегас Агро», а также технопарка «Жигулевская долина», особой экономической зоны «Тольятти» и индустриального парка «Преображенка». Запланированы встречи с экспертами разных отраслей и визит в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

Фото - АО «РКЦ «Прогресс»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
23 июня 2026  11:11
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
789
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
22 июня 2026  19:19
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
718
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
22 июня 2026  13:04
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
1733
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
470
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
22 июня 2026  09:43
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
485
Весь список