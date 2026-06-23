В Тольятти водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Vesta

В Тольятти водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с транспортным средством. 22 июня в 14:20 23-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, двигался по улице Лизы Чайкиной со стороны ул. Ярославской в направлении улицы Матросова. В пути следования, при пересечении регулируемого перекрестка, он допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 51-летнего мужчины который двигался по улице Лизы Чайкиной с левым поворотом завершая маневр. Водители автомобилей доставлены в медицинское учреждение.