17 августа на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей. Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне.

В 21.50 для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия были направлены дежурные смены спасателей города Тольятти и города Жигулевск.

Они использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавшего. В 22:15 мужчину передали врачам скорой помощи. В спасательных работах задействовано семь спасателей и два спасательных автомобиля, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: поисково-спасательная служба Самарской области