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Самарский школьник получил гран-при регионального конкурса «Ученик года – 2026»

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Абсолютным победителем по итогам состязаний стал Артём Ермаченков, обучающийся самарской школы №148.

Цель конкурса – поддержка обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и добровольчества. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области.

Конкурс проводится в 7 номинациях:
«Председатель совета обучающихся года»;
«Общественник года»;
 «Интеллект года»;
«Творческая личность года»;
«Доброволец года»;
«Патриот года»;
«Спортсмен года».

Победители в номинациях претендуют на то, чтобы представить нашу область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в ноябре в Кирове.

Абсолютным победителем по итогам состязаний стал Артём Ермаченков, обучающийся самарской школы №148.

 

Фото:   Министерство образования Самарской области

Теги: Самара Школа

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