Самарский школьник получил гран-при регионального конкурса «Ученик года – 2026»

Цель конкурса – поддержка обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и добровольчества. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области.



Конкурс проводится в 7 номинациях:

«Председатель совета обучающихся года»;

«Общественник года»;

«Интеллект года»;

«Творческая личность года»;

«Доброволец года»;

«Патриот года»;

«Спортсмен года».



Победители в номинациях претендуют на то, чтобы представить нашу область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в ноябре в Кирове.



Абсолютным победителем по итогам состязаний стал Артём Ермаченков, обучающийся самарской школы №148.

Фото: Министерство образования Самарской области