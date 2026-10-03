Самарский школьник получил гран-при регионального конкурса «Ученик года – 2026»

Цель конкурса – поддержка обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и добровольчества. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области.
Конкурс проводится в 7 номинациях:
«Председатель совета обучающихся года»;
«Общественник года»;
«Интеллект года»;
«Творческая личность года»;
«Доброволец года»;
«Патриот года»;
«Спортсмен года».
Победители в номинациях претендуют на то, чтобы представить нашу область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в ноябре в Кирове.
Абсолютным победителем по итогам состязаний стал Артём Ермаченков, обучающийся самарской школы №148.
Фото: Министерство образования Самарской области