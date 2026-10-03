В губернии стартовал отопительный сезон

Подробности рассказали в региональном Минэнерго и ЖКХ, сообщает 450media.ru.

В ряде муниципалитетов Самарской области официальный старт отопления был дан еще 16 сентября. Первыми тепло получили северные территории губернии.



В пятницу, 2 октября, отопление включили в 19 муниципальных образованиях.



По данным Минэнерго и ЖКХ, тепло подается:

- в 363 котельные (20 %);

- в 712 многоэтажек (3 % от общего числа);

- в 391 учреждение соцсферы, культуры и здравоохранения (15 %);

- в 382 школы и детсада (16 %).



Специалисты напомнили, что решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления.



Запуск систем и поэтапное подключение продолжаются.