4 октября в регионе местами дождь и мокрый снег. до +8°С

4 октября в регионе ночью облачно, осадки в виде мокрого снега и дождя, днем облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +3, +8°С.

В Самаре днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха 4 октября в Самаре ночью + 0, +2°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются;

Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, днем местами порывы 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица.