Уже завтра  состоится «Спортивный диктант»

Уже завтра, 4 октября 2026 года состоится «Спортивный диктант». Это масштабный спортивно-просветительский проект Олимпийского комитета России, который направлен на популяризацию здорового образа жизни, знаний о физической культуре, спорте и Олимпийских играх.

В этом году планируется задействовать 1400+ площадок по всей стране и за рубежом. Главной точкой притяжения вновь, как и год назад, станет Национальный центр «Россия» в Москве. Кроме того, впервые диктант напишут в Казахстане, Армении, Республике Беларусь, Китае, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Турции.

В рамках образовательной программы «Спортивного диктанта» было записано восемь видеолекций с участием прославленных спортсменов — Алексея Свирина, Вячеслава Екимова, Юрия Борзаковского, Анжелики Сидоровой, Яны Батыршиной, Алексея Ягудина, Анастасии Мыскиной, Нины Висловой, Никиты Крюкова, Екатерины Лобышевой, Илоны Корстин, Богдана Киселевича, паралимпийцев Ильи Волкова и Андрея Калины.

Они рассказали об особенностях своих видов спорта, поделились личными историями успеха и дали советы юным спортсменам. Все лекции доступны на официальном сайте проекта.

Проект реализуется по инициативе Министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева и трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

Первый Спортивный диктант прошел 5 октября 2025 года. Тогда работали более 850 офлайн-площадок, в числе которых 17 вузов, училища и спортивные школы олимпийского резерва, учреждения культуры, научные и общественные организации. Диктант в онлайн и офлайн-формате написали более 250 000 человек. В

проекте ОКР может принять участие любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фото: Олимпийский комитет России