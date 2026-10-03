В Историческом парке Самары откроется выставка «Образы зримого мира»

7 октября в 13:00 в Историческом парке состоится открытие выставки «Образы зримого мира».

Это живописные и графические работы студентов факультета культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета и их наставника - профессора, члена Союза художников России, лауреата международных и всероссийских конкурсов Татьяны Владимировны Краснощёковой.

Выставка отражает основные этапы её педагогической работы и приурочена к 40-летию преподавательской деятельности.

В экспозицию включены учебные и дипломные работы разных лет, творческие композиции студентов, удостоенные высоких наград конкурсов в области изобразительного искусства, а также картины самой Татьяны Владимировны — как хорошо известные, так и новые.

Среди жанров — натюрморт, портрет, пейзаж, бытовая картина. Работы студентов отражают методические подходы в обучении молодых художников и демонстрируют живой диалог с творчеством их наставника. Картины разнообразны по стилистике и творческому почерку. Многие произведения — результат совместных поездок по Самарской области.

Выставка будет работать с 7 по 29 октября. 6+

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара