В  Комсомольском районе Тольятти при столкновении двух иномарок погиб один из водителей  

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Комсомольском районе Тольятти.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 3 июня примерно в 15:00 возле дома 69 на улице Матросова 71-летний мужчина, управляя а/м FORD FOCUS при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с а/м HAVAL под управлением 44-летнего водителя.

На месте ДТП до прибытия медиков скончался водитель HAVAL. Второй водитель - госпитализирован.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО