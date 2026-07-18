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Велосипедисты Самарской области - призеры чемпионата и первенства России спорта глухих

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В Удмуртии состоялись чемпионат и первенство России по велосипедному спорту (шоссе) спорта глухих.

В Удмуртии состоялись чемпионат и первенство России по велосипедному спорту (шоссе) спорта глухих.

Участники соревнований - более 30 спортсменов из Самарской, Московской, Калининградской, Курской, Свердловской, Тульской областей и Москвы.

Спринт, 1000 м

Женщины

Анна Порецкова

Юноши

Александр Панчук Анатолий Роганов Никита Антипкин

Индивидуальная гонка на время

Мужчины, 25 км

Егор Гаврилов

Женщины, 20 км

Александра Евдокимова Лиана Ахтариева

Групповая гонка

Мужчины, 80 км

Алексей Кудрин Егор Гаврилов

Женщины, 48 км

Анна Порецкова Александра Евдокимова Лиана Ахтариева

 

Источник: Канал в МАКС "Самарский спорт"

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