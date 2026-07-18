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На родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.
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Ретрофестиваль «Жигули» в Тольятти посетило более 15 тысяч человек

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На родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.

На родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.

Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации городского округа Тольятти. В этом году мероприятие посетило более 15 тысяч человек.

Важным событием фестиваля стало шестое в истории города ретроралли «Жигули». Его участниками стали автомобили старше 30 лет (до 1995 года выпуска) из 28 городов страны. Ретроавтомобилистам предстояло пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства.

На центральной аллее парка работал ретропикник, где тольяттинские рестораторы угощали посетителей блюдами 70-80-х годов, а также многообразием многонациональных кухонь России.

Для самых маленьких гостей фестиваля работала площадка с играми, способными объединять поколения. А для гостей постарше - ретро-караоке.

В зоне «Сделано в Самарской области», каждый гость мог приобрести сувенир сделанный с любовью и заботой.

Легендарная команда каскадеров автородео «Тольятти-трюк» на автомобилях «Лада» поражали гостей своим трюками.

На главной сцене гостей фестиваля ждал ряд мероприятий: модный показ ретро нарядов, прямое включение с трассы ралли, представление ретро автомобилей, а также музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши.

«Ретрофестиваль «Жигули» уже стал доброй традицией и является ярким подтверждением того, что индустриальное наследие нашего региона служит мощным драйвером для развития туризма и укрепления регионального бренда. Министерство туризма Самарской области и в дальнейшем будет выступать надежным партнером для организаторов подобных масштабных событий», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Тольятти

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