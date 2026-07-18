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В Самаре продолжается покос травы в газонах

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18 июля в Самаре запланирован покос газонов по 27 адресам.

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы проведены на территории 472,42 га, по 2 циклу (повторный покос) - 450,7 га, по 3 циклу 92,73 га, а по 4 циклу 10,75.

18 июля запланированы работы по адресам (по погодным условиям):

 Алма -Атинская от Московского шоссе до ул. Олимпийской
 Земеца от ул. Береговой до ул. Победы
 Автомобильная дорога в п. Падовка и в п. Чкалова
 Карла Маркса проспект от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе
 Литвинова от ул. Земеца ( с кольцевой развязкой) до ул. Макаренко
 Разворотная площадка для автобусов в 14 микрорайоне
 Разворотная площадка для автобусов в 15 микрорайоне
 Конный проезд от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе
 Марии Авейде от ул. Елизарова до ул. Олимпийской
 Республиканская от ул. Марии Авейде до ул. Алма - Атинской,29
 Севастопольская от Юных Пионеров до ул. Физкультурной
 Засекина
 Кутякова
 Малярный пер.
 Лейтенанта Шмидта ул. от ул. Ново - Садовой до дома №1 по лейтенанта Шмидта
 Путепровод "Казачий"
 Долотный переулок от ул. Воинской до ул. Придорожной
 Таганская от ул. Старонабережной до ул. Центральной
 Центральная от ул. Таганской до ул. Центральной,13
 Снежная от ул. Таганской до ул. Лысвенской
 Красноармейская от ул. Максима Горького до ул. Буянова
 ул. Воронежская от Московского ш. до ул. Стара-Загора
 Авиационная от ул. Ново-Урицкой до ул. Клинической
 Клиническая от ул. Авиационной до ул. Верхне -Карьерной
 Революционная от ул. Аэродромной до ул. Гагарина
 Белогородская от Заводского шоссе до ул. Гродненской
 Магнитогорская от проспекта Карла Маркса до КПП УВД России по городу Самара

В связи с погодными условиями покос на ряде улиц может быть перенесен.

Теги: Самара

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