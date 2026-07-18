На полях Хворостянского района ведут уборку озимых

На полях Хворостянского района каждый час на счету: хозяйства ведут уборку озимых с максимальной отдачей. Четыре дня назад к жатве озимых приступили в КФХ Азамата Аэтова. Всего под озимыми здесь занято около 600 га – из них половина уже убрана. А общая площадь земель составляет 3,5 тыс. га: выращивают также ячмень, подсолнечник, нут, сою и кукурузу на зерно.

Трудовой коллектив из 11 человек – настоящая команда универсалов, способных работать на любой технике.

В хозяйстве выращивают несколько сортов озимой пшеницы: «вьюга», «светоч», «базис». Все – селекции Самарского НИИСХ.

После озимой пшеницы аграрии перейдут на уборку ячменя. Одновременно готовят почву и к следующему сезону. Настоящий ветеран сельхозотрасли механизатор Михаил Арсланов, которому уже 76 лет, обрабатывает стерню вместе с двумя напарниками.

За последние 7 лет валовой сбор зерна в Хворостянском районе вырос почти вдвое – с 70-75 до 140 тыс. тонн. Это результат труда людей, внедрения новых технологий.

Фото: Агро-Информ 63|/ Самарская область