«Каникулы с Общественным советом»^ в Борском провели круглый стол для школьников и их родителей

Полицейские Самарской области и общественники обсудили с подростками вопросы правовой ответственности и безопасности.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники МО МВД России «Борский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и специалистами комплексного центра социального обслуживания населения провели круглый стол для школьников и их родителей. Мероприятие было приурочено к Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Полицейские рассказали об основных положениях Конституции Российской Федерации, разъяснили виды юридической ответственности несовершеннолетних и последствия противоправных поступков. Особое внимание сотрудники полиции уделили недопустимости вовлечения подростков в противоправную деятельность. Также школьникам напомнили о соблюдении правил дорожного движения, безопасности на водоёмах, в общественных местах и в сети Интернет.

Представители Общественного совета напомнили ребятам о важности ответственного отношения к своим поступкам и соблюдении не только своих прав, но и обязанностей.

Школьники активно участвовали в беседе, задавали вопросы и проверили свои знания в правовой викторине. В завершение встречи участникам вручили световозвращающие элементы и тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области