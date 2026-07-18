В Самаре прошел «Полицейский турнир на Волге»

В областной столице на базе универсального комплекса МТЛ Арена в рамках Спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области прошёл «Полицейский турнир на Волге». Почетными гостями выступали руководство областного главка полиции и представители Общественного совета и ветеранской организации.
Возле главного входа в здание, гостей мероприятия и участников соревнований встречал оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, задавая настроение торжественности момента.
Открытие Турнира началось с традиционного парада участников.
На арену поочередно, под аплодисменты зрителей, выходили команды спортсменов-полицейских, проходящих службу в подразделениях областного главка МВД и территориальных органах внутренних дел: ГУ МВД России по Самарской области, «Самара» Управление МВД России по городу Самара, «Ладья» У МВД России по городу Тольятти, «Волжане» МУ МВД России «Сызранское», «Север» МО МВД России «Похвистневский», «Юг» МО МВД России «Нефтегорский», «Легион» О МВД России по городу Новокуйбышевску и «Патриот» МО МВД России «Кинельский.
Гостей и участников «Полицейского турнира» приветствовал начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов: «Уважаемые коллеги, дорогие гости, члены семей и почётные гости! Приветствую вас на этом значимом спортивном событии. В 3 раз проводится «Полицейский турнир на Волге» и становится хорошей традицией. Профессия полицейского предъявляет высокие требования к физической и моральной подготовке, без которой невозможно качественное выполнение служебного долга. Как и в спорте, наша работа требует полной самоотдачи, железной дисциплины и постоянного самосовершенствования. Уверен, что сегодняшние соревнования подарят всем участникам и зрителям яркие эмоции.
Генерал Иванов обращаясь к участникам соревнований пожелал честной спортивной борьбы! А зрителям, пожелал позитивных эмоций.
Турнир состоял из нескольких этапов: подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната.
Отдельного внимания заслуживают соревнования детских команд, которые состязались в эстафете ГТО: прыжок с места, отжимание, челночный бег и бросок мяча.
По результатам напряженной и захватывающей борьбы места распределились следующим образом:
В соревнованиях по подтягиванию на перекладине:
1 место – ГУ МВД Росси по самарской области
2 место – «Волжане»
3 место – «Юг»
В соревнованиях по армрестлингу:
1 место – «Юг»
2 место – ГУ МВД Росси по Самарской области
3 место – «Север»
В соревнованиях по перетягиванию каната:
1 место – ГУ МВД России по Самарской области
2 место – «Юг»
3 место – Самара
Дети:
1 место – «Юг»
2 место – «Север»
3 место – ГУ МВД России по самарской области
Победителями Спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области «Полицейский турнир на Волге» стала команда «Юг», которая в упорной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете и получила главный приз – служебный автомобиль!
Подводя итоги соревнований, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил участников и болельщиков. Он отметил, что «Полицейский турнир на Волге» был наполнен напряженной борьбой, волей к победе, стремительностью и упорством, которые являются залогом эффективного достижения цели как в жизни, так и в службе.
Завершилось мероприятие общей фотосессией команд-участниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области