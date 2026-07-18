В Самаре прошел «Полицейский турнир на Волге»

В областной столице на базе универсального комплекса МТЛ Арена в рамках Спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области прошёл «Полицейский турнир на Волге». Почетными гостями выступали руководство областного главка полиции и представители Общественного совета и ветеранской организации.

Возле главного входа в здание, гостей мероприятия и участников соревнований встречал оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, задавая настроение торжественности момента.

Открытие Турнира началось с традиционного парада участников.

На арену поочередно, под аплодисменты зрителей, выходили команды спортсменов-полицейских, проходящих службу в подразделениях областного главка МВД и территориальных органах внутренних дел: ГУ МВД России по Самарской области, «Самара» Управление МВД России по городу Самара, «Ладья» У МВД России по городу Тольятти, «Волжане» МУ МВД России «Сызранское», «Север» МО МВД России «Похвистневский», «Юг» МО МВД России «Нефтегорский», «Легион» О МВД России по городу Новокуйбышевску и «Патриот» МО МВД России «Кинельский.

Гостей и участников «Полицейского турнира» приветствовал начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов: «Уважаемые коллеги, дорогие гости, члены семей и почётные гости! Приветствую вас на этом значимом спортивном событии. В 3 раз проводится «Полицейский турнир на Волге» и становится хорошей традицией. Профессия полицейского предъявляет высокие требования к физической и моральной подготовке, без которой невозможно качественное выполнение служебного долга. Как и в спорте, наша работа требует полной самоотдачи, железной дисциплины и постоянного самосовершенствования. Уверен, что сегодняшние соревнования подарят всем участникам и зрителям яркие эмоции.

Генерал Иванов обращаясь к участникам соревнований пожелал честной спортивной борьбы! А зрителям, пожелал позитивных эмоций.

Турнир состоял из нескольких этапов: подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната.

Отдельного внимания заслуживают соревнования детских команд, которые состязались в эстафете ГТО: прыжок с места, отжимание, челночный бег и бросок мяча.

По результатам напряженной и захватывающей борьбы места распределились следующим образом:

В соревнованиях по подтягиванию на перекладине:

1 место – ГУ МВД Росси по самарской области

2 место – «Волжане»

3 место – «Юг»

В соревнованиях по армрестлингу:

1 место – «Юг»

2 место – ГУ МВД Росси по Самарской области

3 место – «Север»

В соревнованиях по перетягиванию каната:

1 место – ГУ МВД России по Самарской области

2 место – «Юг»

3 место – Самара

Дети:

1 место – «Юг»

2 место – «Север»

3 место – ГУ МВД России по самарской области

Победителями Спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области «Полицейский турнир на Волге» стала команда «Юг», которая в упорной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете и получила главный приз – служебный автомобиль!

Подводя итоги соревнований, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил участников и болельщиков. Он отметил, что «Полицейский турнир на Волге» был наполнен напряженной борьбой, волей к победе, стремительностью и упорством, которые являются залогом эффективного достижения цели как в жизни, так и в службе.

Завершилось мероприятие общей фотосессией команд-участниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области