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Фестиваль национальных свадеб: в ЗАГСе Шенталинского района прошла торжественная церемония госрегистрации заключения брака

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Кульминацией торжества стал национальный чувашский обряд, сохранивший древние традиции предков.

В рамках Фестиваля национальных свадеб в ЗАГСе Шенталинского района прошла торжественная церемония государственной регистрации заключения брака.

Свои судьбы соединили Федор и Влада. Влюбленные предпочли заключить брак в соответствии с национальными традициями, что придало событию особую значимость.

Настоящим украшением праздника стали выступления чувашских фольклорных ансамблей «Хунав» и «Зоренька». Для гостей и виновников торжества звучали народные песни, водили хороводы.

Кульминацией торжества стал национальный чувашский обряд, сохранивший древние традиции предков.

 

Фото: Самарская область

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