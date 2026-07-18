Фестиваль национальных свадеб: в ЗАГСе Шенталинского района прошла торжественная церемония госрегистрации заключения брака

В рамках Фестиваля национальных свадеб в ЗАГСе Шенталинского района прошла торжественная церемония государственной регистрации заключения брака.

Свои судьбы соединили Федор и Влада. Влюбленные предпочли заключить брак в соответствии с национальными традициями, что придало событию особую значимость.

Настоящим украшением праздника стали выступления чувашских фольклорных ансамблей «Хунав» и «Зоренька». Для гостей и виновников торжества звучали народные песни, водили хороводы.

Кульминацией торжества стал национальный чувашский обряд, сохранивший древние традиции предков.

Фото: Самарская область