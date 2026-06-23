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СК России напоминает о мерах безопасности при использовании сапбордов

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СК России напоминает о мерах безопасности при использовании сапбордов

Безопасность на воде во время летнего отдыха — это ответственность каждого. К сожалению, именно беспечность и пренебрежение элементарными правилами часто становятся причиной происшествий, особенно при катании на сапбордах (SUP-досках). Чтобы водная прогулка принесла только положительные эмоции, необходимо строго соблюдать несколько ключевых требований.

Перед каждым выходом на воду обязательна проверка снаряжения: доска должна быть исправной, а вы сами — экипированы спасательным жилетом и страховочным лишем. Категорически запрещено выходить на воду в штормовую погоду, при сильном ветре, тумане или в тёмное время суток. Недопустимо также управление SUP-доской в состоянии опьянения.

Особое внимание следует уделить правилам навигации: нельзя заплывать в зоны судового хода и приближаться к причалам, маломерным и пассажирским судам. Это создаёт угрозу как для вас, так и для других участников движения.

Существуют и правила для юных спортсменов: использование сапборда рекомендовано старше 10 лет и при условии, что ребёнок уверенно умеет плавать. Эти требования являются не формальностью, а необходимой мерой для минимизации риска несчастных случаев.

Не менее важное правило: всегда сообщайте близким о своём маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Ваша бдительность — залог безопасного отдыха!

Следственное управление СК России по Саратовской области призывает граждан ответственно относиться к отдыху у воды, не подвергать опасности свою жизнь и жизнь детей, а также помнить, что соблюдение простых правил помогает избежать трагедий.

Фото pixabay.com

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