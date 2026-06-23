Россияне назвали любимые позы для сна

Качество ночного отдыха напрямую влияет на продуктивность и уровень энергии в течение дня. В исследовании бренда товаров для сна ORMATEK россияне рассказали, в каких позах предпочитают засыпать и как это влияет на их самочувствие.

Важную роль в качестве ночного отдыха играют индивидуальные привычки — в частности, положение тела и скорость засыпания. Большинство россиян (54%) предпочитают засыпать на боку — именно эта поза кажется опрошенным наиболее естественной. Почти четверть (22%) меняет положение в зависимости от самочувствия, еще 17% спят на животе и только 2% на спине.

Но даже любимое положение не всегда помогает быстро уснуть: 36% респондентов тратят на засыпание от 15 до 30 минут — именно такой временной промежуток, по словам врачей, считается оптимальным. Каждый четвертый ворочается дольше получаса, что уже может указывать на бессонницу. Еще 24% не имеют стабильного режима засыпания.

Проблемы со сном нередко связаны не только с режимом дня или уровнем стресса, но и с физическим дискомфортом во время отдыха. Респонденты выделяли несколько препятствий для комфортного засыпания: 34% мешает неудобная подушка, 28% — матрас. Также 30% пожаловались, что не могут подобрать оптимальный температурный режим в спальне. Еще 22% обращают внимание на напряжение в шее или спине.

«Если человек долго ищет удобное положение перед сном — это не просто привычка. Чаще всего это сигнал: например, матрас не соответствует потребностям тела — слишком жесткий, мягкий или просто изношен. Изделие, потерявшее форму, не обеспечивает правильного положения позвоночника, и человек вынужден искать точку опоры. Отсюда может быть и утренний дискомфорт, на который жалуются участники нашего опроса. Комфортный сон начинается с правильно подобранного матраса и подушки для сна», — сказала категорийный менеджер по матрасам бренда ORMATEK Олеся Солодкова.

Впрочем, проблема этим не ограничивается: 14% респондентов признались, что уснуть им мешает не дискомфорт в теле, а партнер. Россияне жалуются, что соседи по кровати занимают слишком много места, толкаются и даже воруют одеяло.

В итоге только 24% респондентов спят всю ночь без пробуждений, еще у 38% — сон периодически прерывается, хотя повторно уснуть удается быстро. Но уже каждый шестой (16%) просыпается и потом долго не может уснуть снова.

Более того, 22% опрошенных поделились, что регулярно просыпаются с ощущением дискомфорта в шее или спине, а 18% ощущают себя разбитыми даже после продолжительного сна. При этом 38% опрошенных признают, что всегда замечают разницу в качестве отдыха в зависимости от подушки и матраса — особенно когда приходится спать вне дома.

Результаты исследования показывают, что проблемы со сном связаны не только со стрессом или режимом дня, но и с базовыми условиями отдыха. При выборе спальных принадлежностей важно учитывать, в каком положении человеку комфортнее спать и обращать внимание на потребности всех, кому предстоит спать вместе на одной кровати, подчеркивает Олеся Солодкова. Потому что неподходящий матрас, неудобная подушка и недостаток места во время сна постепенно формируют хроническое ощущение усталости даже после продолжительного отдыха.