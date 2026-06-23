Заслуженная артистка Самарской области, исполнительный директор Самарского муниципального драматического театра «Самарская площадь» Наталья Носова приняла участие в стратегической сессии послов культуры Союза женщин России. Встреча состоялась 19 июня 2026 года в Ишимбае, республики Башкортостан. Обсуждалась тема укрепления национального единства, мира и согласия между народами. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и собрало представителей из разных регионов и республик страны.

Участники сессии обсудили ключевые направления работы послов культуры, уделяя внимание сохранению традиционных ценностей и национальной идентичности. Были затронуты вопросы продвижения народных художественных промыслов и роли наставничества в работе с детьми и молодежью. Послы поделились успешными проектами и практиками в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, подчеркнув важность консолидации усилий для передачи культурных традиций будущим поколениям.

Кульминацией встречи стал праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов республики и воспитанниц Ишимбайского СУВУ. Концертная программа ярко продемонстрировала богатство культур народов России, подчеркнув тему единства и духовной общности.

Участники отметили, что такие встречи укрепляют межнациональный мир и закладывают основу для новых совместных инициатив на благо общества.

Фото : пресс-служба театра «Самарская площадь»