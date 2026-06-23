На 50-м году жизни скончалась самарский, врач-эндокринолог Виктория Мензелинцева 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 50-м году жизни скончалась заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог Самарской городской клинической поликлиники №15 Промышленного района Мензелинцева Виктория Александровна.



В 1999 году после окончания Самарского государственного медицинского университета Виктория Александровна начала свою трудовую деятельность в должности врача-интерна МСЧ №5.



С сентября 2002 года работала врачом-терапевтом и врачом-эндокринологом в Самарской поликлинике № 15. С 2020 года возглавляла консультативно-диагностическое отделение поликлиники.



Коллектив поликлиники запомнил ее, как грамотного специалиста, ответственного, чуткого и отзывчивого сотрудника.



Прощание с Викторией Александровной состоится 24 июня 2026 года в 11.45 по адресу: ул. Борская д.108 ( 1 похоронный зал).

Фото: минздрав СО