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На 50-м году жизни скончалась самарский, врач-эндокринолог Виктория Мензелинцева 

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Скончалась заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог Самарской городской клинической поликлиники №15 Промышленного района Мензелинцева Виктория Александровна.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 50-м году жизни скончалась заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог Самарской городской клинической поликлиники №15 Промышленного района Мензелинцева Виктория Александровна.

В 1999 году после окончания Самарского государственного медицинского университета Виктория Александровна начала свою трудовую деятельность в должности врача-интерна МСЧ №5.

С сентября 2002 года работала врачом-терапевтом и врачом-эндокринологом в Самарской поликлинике № 15. С 2020 года возглавляла консультативно-диагностическое отделение поликлиники.

Коллектив поликлиники запомнил ее, как грамотного специалиста, ответственного, чуткого и отзывчивого сотрудника.

Прощание с Викторией Александровной состоится 24 июня 2026 года в 11.45 по адресу: ул. Борская д.108 ( 1 похоронный зал).

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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