На набережной Самары устанавливают питьевые фонтанчики

На набережной Самары приступили к установке бесплатных питьевых фонтанчиков. Первый уже установлен на Ленинградском спуске, остальные до конца июня появятся на спуске по улице Льва Толстого, на Безымянном и Первомайском спусках. Соответствующее соглашение МАУ «Самарская набережная» подписала с самарским филиалом компании «Водоробот-Юг».



Как отметил представитель компании «Водоробот-Юг», вода, которая подается из фонтанчиков, проходит несколько ступеней очистки.



Дополнительно к новому пляжному сезону МАУ «Самарская набережная» запустила собственную линейку питьевой воды под новым брендом «Самарская набережная». Вода будет выпускаться совместно с самарской компанией «Лагуна» — одним из крупнейших производителей напитков в Приволжском федеральном округе, который ведет свою историю с 1995 года. Бутылки объемом 0,5 литра с газированной и негазированной водой уже появились в продаже в киосках «Хлебница» и «Мозаика Кофе» на территории набережной.





Фото: пресс-служба администрации Самары