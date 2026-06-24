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Региональная Служба крови стала победителем во Всероссийской премии «СоУчастие»

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В Москве в театре «У Никитских ворот» подведены итоги Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорства крови и костного мозга.

В Москве в театре «У Никитских ворот» подведены итоги Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорства крови и костного мозга.

Премия «СоУчастие» учреждена Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным советом при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга. В этом году премия проходила в рамках проекта «Донорство для всех. Помочь может каждый» при поддержке Фонда президентских грантов.

На суд жюри поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также республики Беларусь и Кыргызстана. Конкурс включал в себя 12 номинаций, охватывающих разные аспекты донорства.

Служба крови Самарской области стала победителем в одной из самых популярных номинаций - "Корпоративное донорство. Укрепляя партнерство - расширяем возможности". А также призером в номинации "Мы работаем для вас. Знак качества!", в которой были отмечены успешные практики, направленные на повышение информационной открытости и доступности учреждений Службы крови.

Безвозмездное донорство год за годом становится частью культуры заботы о ближнем. Это движение объединяет людей разных профессий и возрастов, доказывая, что для доброго дела не существует границ.

«Развитие корпоративного донорства является одним из важных направлений работы Самарской областной клинической станции переливания крови. С начала реализации программы по развитию Службы крови и безвозмездного донорства, свыше 80 предприятий привлечено к участию в донорском движении. Партнерами областной станции являются компании из совершенно разных сфер деятельности. И это не разовые акции, а стратегический союз, нацеленный на решение самой главной задачи – спасение жизни людей. Сотрудники промышленных предприятий ,в том числе компаний топливно-энергетического комплекса, нефтеперерабатывающих заводов, финансовых компаний, госкорпораций принимают активное участие в пополнении запасов банка донорской крови. За последние 10 лет подписано 6 соглашений о социальном сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития безвозмездного донорства в регионе» - отметила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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