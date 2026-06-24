Инспекторы ГАИ СО в игровой форме напомнили детям правила дорожной безопасности

В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические встречи, направленные на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

На базе Центра внешкольной работы госавтоинспекторы приняли участие в спортивном мероприятии, организованном для ребят, отдыхающих в летних лагерях.

Юные участники с увлечением соревновались друг с другом, проверяя, насколько хорошо знают Правила дорожного движения, и отлично проводили время.

В ходе встречи полицейские побеседовали с мальчишками и девчонками, рассказав о своей служебной деятельности, а также продемонстрировали ребятам специальное оборудование, которое используют госавтоинспекторы и дали возможность всем желающим посидеть за рулем патрульной машины, а также пройти специальную трассу на велосипедах и самокатах, закрепив правила безопасного движения на практике.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции провели ещё одно профилактическое занятие с юными жителями района, в ходе которого подробно разобрали типичные «дорожные ловушки», подстерегающие пешеходов во дворах и на нерегулируемых переходах, и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

Закрепить полученные знания помогла увлекательная викторина на знание ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО