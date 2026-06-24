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27 июня в Самаре состоится Фестиваль дачной культуры. Основной площадкой станет самарский филиал Третьяковской галереи, также можно будет посетить события в Музее Модерна и Детской картинной галерее.
 Музеи Самары проведут Фестиваль дачной культуры
Один из домов, где проведено дополнительное техобследование, это дом № 4 по Южному проезду в Железнодорожном районе Самары, который был признан аварийным в 2021 году.
В Самаре проводят дополнительные техобследования аварийных домов 
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 Музеи Самары проведут Фестиваль дачной культуры

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27 июня в Самаре состоится Фестиваль дачной культуры. Основной площадкой станет самарский филиал Третьяковской галереи, также можно будет посетить события в Музее Модерна и Детской картинной галерее.

27 июня в Самаре состоится Фестиваль дачной культуры. Основной площадкой станет самарский филиал Третьяковской галереи, также можно будет посетить события в Музее Модерна и Детской картинной галерее. 6+

В основной программе самарского филиала Третьяковской галереи — пять лекций, в том числе об эстетике дачной жизни, о том, что носили на даче и чем там занимались в разные времена. Также все желающие смогут посетить выставку под открытым небом «На дачу», принять участие в дачной гимнастике с тренером и в садоводческом мастер-классе от команды Третьяковки. В 20:00 состоится кинопросмотр фильма «Тимур и его команда» Александра Разумного.

Музей модерна приглашает гостей на экскурсию по новой выставке «Как быть гедонистом?» и лекцию про самарские дачи на Волге от Нины Рычковой. В Детской картинной галерее в день фестиваля будет проходить экскурсия по выставке «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» о повседневности и досуге самарцев прошлого века. Также можно будет принять участие в квесте «Самара купеческая: от усадеб к модерну».

Количество мест ограничено, на каждое мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее: vk.cc/cYCbcR.

Подробнее здесь.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

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