 Музеи Самары проведут Фестиваль дачной культуры

27 июня в Самаре состоится Фестиваль дачной культуры. Основной площадкой станет самарский филиал Третьяковской галереи, также можно будет посетить события в Музее Модерна и Детской картинной галерее. 6+



В основной программе самарского филиала Третьяковской галереи — пять лекций, в том числе об эстетике дачной жизни, о том, что носили на даче и чем там занимались в разные времена. Также все желающие смогут посетить выставку под открытым небом «На дачу», принять участие в дачной гимнастике с тренером и в садоводческом мастер-классе от команды Третьяковки. В 20:00 состоится кинопросмотр фильма «Тимур и его команда» Александра Разумного.



Музей модерна приглашает гостей на экскурсию по новой выставке «Как быть гедонистом?» и лекцию про самарские дачи на Волге от Нины Рычковой. В Детской картинной галерее в день фестиваля будет проходить экскурсия по выставке «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» о повседневности и досуге самарцев прошлого века. Также можно будет принять участие в квесте «Самара купеческая: от усадеб к модерну».



Количество мест ограничено, на каждое мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее: vk.cc/cYCbcR.

Подробнее здесь.

Фото: пресс-служба администрации Самары