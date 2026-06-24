Поисково-спасательный отряд СО отправили в село Рысайкино, где затопило жилые дома.

23 июня поисково-спасательный отряд Самарской области отправили в село Рысайкино Похвистневского района. Из-за паводка там затопило жилые дома.

Спасатели проводили работы по обеспечению безопасности и оказанию помощи населению во время паводка. За время дежурства было эвакуировано из зоны подтопления два человека.

24 июня уровень воды начал снижаться дежурство спасателей было окончено. В обеспечении безопасности задействовано 7 спасателей, два автомобиля повышенной проходимости и одно плавсредство, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО