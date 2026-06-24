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В Самаре состоится встреча с участниками проекта «Краса Симбирска. Влюбляем в русскую культуру»

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27 июня организаторы встречи предлагают надеть народное и стать модным! На творческой встрече в Галерее ремёсел посетители узнают как опытные мастера передают знания новичкам

Русский костюм — не давно ушедшая история, не повод для эпатажа, а живая, дышащая современностью материя, - уверены участники выставки головных уборов народов России, мастера из Ульяновска, активисты проекта «Краса Симбирска. Влюбляем в русскую культуру». 6+
27 июня организаторы встречи предлагают надеть народное и стать модным!
На творческой встрече в Галерее ремёсел посетители узнают как опытные мастера передают знания новичкам, а молодёжь приходит в проект вслед за мамами, почему в проект зашли очень разные участницы: и те, для кого шитье- это профессия - дизайнеры, владельцы ателье, и те, кто последний и первый раз держали иголку в школе. Как смогли соединиться в одно целое , не потеряв лица каждого десять дизайнеров, десять почерков.
Мастера из Ульяновска не только покажут свою работу, но и дадут примерить свои изделия.
Приходите за вдохновением!

Встречаемся 27 июня, в 14.00, в Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий по адресу: г. Самара, ул.Некрасовская, 78.
Вход – свободный!
Предварительная запись обязательна по тел 3312355 или по адресу электронной почты dpi.ast@mail.ru

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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