В самарском сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы

Представители музея Эльдара Рязанова опубликовали в социальных сетях актуальное расписание кинопоказов на ближайшие пятницу и выходные.



Увидеть новую подборку фильмов можно будет в сквере на улице Фрунзе, 124б.



В пятницу, 26 июня, покажут:



- 18:00 — "Небеса обетованные" (1991 г., 12+).



В субботу, 27 июня, запланированы:



- 14:00 — семейный сеанс мультфильмов: "Гадкий утенок" (1956 г., 0+), "Кто сказал мяу?" (1962 г., 0+), "Кто поедет на выставку?" (1964 г., 6+), "Как стать большим" (1967 г., 0+), "Козленок, который считал до десяти" (1968 г., 0+), "Как ослик счастье искал" (1971 г., 0+);



- 18:00 — "Дай лапу, Друг" (1967 г., 12+).



В воскресенье, 28 июня, на экране будут:



- 18:00 — "Девчата" (1961 г., 0+).



Предварительная запись не требуется.

Источник: 450media.ru