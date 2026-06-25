В самарском сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы

Представители музея Эльдара Рязанова опубликовали в социальных сетях актуальное расписание кинопоказов на ближайшие пятницу и выходные.
Увидеть новую подборку фильмов можно будет в сквере на улице Фрунзе, 124б.
В пятницу, 26 июня, покажут:
- 18:00 — "Небеса обетованные" (1991 г., 12+).
В субботу, 27 июня, запланированы:
- 14:00 — семейный сеанс мультфильмов: "Гадкий утенок" (1956 г., 0+), "Кто сказал мяу?" (1962 г., 0+), "Кто поедет на выставку?" (1964 г., 6+), "Как стать большим" (1967 г., 0+), "Козленок, который считал до десяти" (1968 г., 0+), "Как ослик счастье искал" (1971 г., 0+);
- 18:00 — "Дай лапу, Друг" (1967 г., 12+).
В воскресенье, 28 июня, на экране будут:
- 18:00 — "Девчата" (1961 г., 0+).
Предварительная запись не требуется.
Источник: 450media.ru