Я нашел ошибку
Главные новости:
Современные условия для оказания медпомощи создаются во взрослом поликлиническом отделении №3 Чапаевской горбольницы. В трёхэтажном здании уже обновлены первый и третий этажи, сейчас проводятся работы на втором этаже.
В Чапаевске идёт капремонт 2 этажа взрослой поликлиники
25 июня в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина в Сызрани, совершил наезд на велосипедистку (личность устанавливает
В Сызрани под колесами Lada Granta погибла велосипедистка
Температура воздуха 26 июня в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
26 июня в регионе дождливо, до +23°С
Представители музея Эльдара Рязанова опубликовали в социальных сетях актуальное расписание кинопоказов на 26,27 и 28 июня.
В самарском сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы
Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями Самарской области. Участники встречи рассказали о своих проектах, задали волнующие вопросы.
Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями региона
25 июня  в детском оздоровительном лагере "Берёзки" для юных отдыхающих прошло яркое и познавательное мероприятие.
МЧС СО и добровольцы провели мероприятие в ДОЛ "Берёзки"
25 июня в Самаре ознакомились с туристическим проектом, который будет реализован в течение года.
В Самаре прошла презентация первого городского туристско-экскурсионного маршрута
​​​​​​​По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 26 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
26 июня в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.63
0.86
EUR 85.77
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы

262
Представители музея Эльдара Рязанова опубликовали в социальных сетях актуальное расписание кинопоказов на 26,27 и 28 июня.

Представители музея Эльдара Рязанова опубликовали в социальных сетях актуальное расписание кинопоказов на ближайшие пятницу и выходные.

Увидеть новую подборку фильмов можно будет в сквере на улице Фрунзе, 124б.

В пятницу, 26 июня, покажут:

- 18:00 — "Небеса обетованные" (1991 г., 12+).

В субботу, 27 июня, запланированы:

- 14:00 — семейный сеанс мультфильмов: "Гадкий утенок" (1956 г., 0+), "Кто сказал мяу?" (1962 г., 0+), "Кто поедет на выставку?" (1964 г., 6+), "Как стать большим" (1967 г., 0+), "Козленок, который считал до десяти" (1968 г., 0+), "Как ослик счастье искал" (1971 г., 0+);

- 18:00 — "Дай лапу, Друг" (1967 г., 12+).

В воскресенье, 28 июня, на экране будут:

- 18:00 — "Девчата" (1961 г., 0+).

Предварительная запись не требуется.

Источник:  450media.ru

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 26 июня в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
25 июня 2026, 21:29
26 июня в регионе дождливо, до +23°С
Температура воздуха 265 июня в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С. Экология
224
Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями Самарской области. Участники встречи рассказали о своих проектах, задали волнующие вопросы.
25 июня 2026, 20:17
Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями региона
Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями Самарской области. Участники встречи рассказали о своих проектах, задали волнующие вопросы. Предпринимательство
255
25 июня  в детском оздоровительном лагере "Берёзки" для юных отдыхающих прошло яркое и познавательное мероприятие.
25 июня 2026, 19:44
МЧС СО и добровольцы провели мероприятие в ДОЛ "Берёзки"
25 июня  в детском оздоровительном лагере "Берёзки" для юных отдыхающих прошло яркое и познавательное мероприятие. Общество
279
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
324
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
409
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
479
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
721
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
24 июня 2026  12:11
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
480
Весь список