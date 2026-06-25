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МЧС СО и добровольцы провели мероприятие в ДОЛ "Берёзки"

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25 июня  в детском оздоровительном лагере "Берёзки" для юных отдыхающих прошло яркое и познавательное мероприятие.

Даже на летних каникулах сотрудники МЧС России не забывают о безопасности школьников. Сегодня в детском оздоровительном лагере "Берёзки" для юных отдыхающих прошло яркое и познавательное мероприятие.

Организаторами выступили самарский филиал Всероссийского добровольного пожарного общества, региональное управление МЧС России и волонтеры. Вместе они провели для детей настоящий День безопасности.

Инспектор госпожнадзора Волжского муниципального района Александр Тестов напомнил ребятам о главных причинах пожаров, основах противопожарной безопасности и номерах экстренных служб. Он также показал, как правильно пользоваться огнетушителем.

Специалисты ВДПО погрузили детей в историю Добровольного пожарного общества, проведя увлекательные викторины и игры на пожарную тематику.

Волонтёры региональных отделений "Национального центра помощи" и поискового отряда "Лизы Алерт" рассказали старшеклассникам об угрозах, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы в сети Интернет.

На праздник в "Берёзки" заглянули и пожарные из 3 пожарно-спасательного отряда. Они показали ребятам пожарный автомобиль и его оборудование. Юные гости с восторгом рассматривали спецтехнику и с удовольствием примеряли боевую одежду пожарных, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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