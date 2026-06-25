Павел Финк встретился с молодыми предпринимателями региона

В ней приняли участие уже опытные представители бизнеса, и те, кто делает в предпринимательстве свои первые шаги.

Участники встречи рассказали о своих проектах, задали волнующие вопросы.

Поговорили про вопросы подключения объектов к инженерным сетям, про продвижение проектов наших предпринимателей, про встраивание объектов в туристические маршруты и работу со своей аудиторией. Еще одной темой стали меры поддержки, необходимые для дальнейшего масштабирования и роста.

"Уверен, что это только начало нашего продуктивного диалога, направленного на развитие молодежного предпринимательства в регионе. Впереди- много совместной работы!", - подчеркнул по итогам встречи Павел Финк.

Фото: минэкономразвития СО