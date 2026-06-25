В Самаре прошла презентация первого городского туристско-экскурсионного маршрута

25 июня Иван Носков совместно с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой и депутатом Самарской Губернской думы Романом Балтером ознакомились с туристическим проектом, который будет реализован в течение года.

Центральной точкой маршрута «Живая история: Князь Засекин и врата в дикое поле» стала реконструированная башня Самарской крепости 1586 года. Объект, воссозданный в 2017 году на месте сгоревшего в 2014 году деревянного строения, превратится в современный музейный комплекс. Его цель — полное погружение посетителей в историю благодаря современным интерактивным технологиям: «Цифровой двойник князя Засекина», интерактивный комплекс «Тактильный стол. Азбука воеводы», симулятор «Боярская дума».

Проект «Хлебная площадь. Вехи истории» призван познакомить гостей и жителей города с ключевым местом самарской торговли. Маршрут планируется дополнить современными элементами благоустройства: информационными стендами, малыми архитектурными формами, подчеркивающими уникальную идентичность города, и модульным общественным туалетом.

Фото: пресс-служба администрации Самары