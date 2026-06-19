Москва представит туристический потенциал в Самарской области

24 июня в 10.30 в концертном зале «Сигнал» Комитет по туризму города Москвы организует бизнес-миссию в Самарскую область, в ходе которой презентует летние предложения для отдыха в столице.

В этом сезоне для гостей подготовили насыщенную событийную программу. Особое внимание уделяется семейному отдыху, а также проектам для молодежи и подростков в период школьных каникул.

Этим летом Москва вновь превратилась в огромную фестивальную площадку благодаря главному проекту сезона «Лето в Москве». Он объединяет свыше 500 площадок по всему городу.

Жители и гости Москвы могут посетить площадки «Московских сезонов», крупные фестивали, посвященные музыке, театру, истории. Свои сезонные программы и возможности в сфере делового туризма презентуют представители столичной туриндустрии.

В составе делегации от Москвы – представители объектов показа, отелей и крупных московских туроператоров.

Параллельно, с 24 по 28 июня, в Самаре работает мобильный туристический центр «Москва». Его специалисты расскажут посетителям о проекте «Лето в Москве» и экосистеме RUSSPASS, продемонстрировав функционал сервиса и готовые маршруты. Интерактивным дополнением станет AR-игра «Играй в Москву».

Москва уже не первый год показывает себя как одно из самых популярных туристических направлений среди российских и иностранных путешественников. В 2025 году Москву посетили 26,5 млн туристов. В том числе, из Самарской области совершено порядка 554 тыс. поездок, регион занимает 4 место в турпотоке из регионов Приволжского федерального округа.

Москва и Самарская область активно взаимодействуют друг с другом, туристический потенциал Самарской области также представлен на цифровом сервисе RUSSPASS.

Бизнес-миссия – деловое мероприятие, направленное на проведение переговоров между представителями туристического бизнеса столицы и потенциальными региональными партнерами для заключения контрактов и развития двустороннего сотрудничества.

Фото: министерство туризма СО