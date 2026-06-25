Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и заместитель министра Аксана Чтецова осмотрели площадку, которая входит в проект благоустройства туристского кода центра города (г.о. Самара) в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Работы направлены на создание современной точки притяжения на месте исторической застройки 1586 года по концепции «Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле».

Администрацией городского округа Самара запланированы работы по формированию уникального иммерсивного пространства, где гости смогут почувствовать себя современниками основания крепости, пообщаться с цифровым двойником князя Засекина на базе голосового искусственного интеллекта, увидеть город сквозь призму виртуальной реальности и задействовать все органы чувств благодаря тактильным инсталляциям и тематическим аромадиффузорам.

В ходе выезда также оценили площадки для размещения информационно-справочного центра с интерактивными экранами, ремесленных лавок, всесезонных фотозон и модульных санитарных зон.

Обновление локации позволит повысить качество экскурсионного обслуживания, увеличить среднее время пребывания туристов в этом месте, создать дополнительные возможности для развития малого бизнеса и подарить жителям и гостям губернии комфортное пространство для отдыха.

Визуал предоставлен министерством туризма Самарской области