В Самаре рабочий погиб при падении с 17 этажа на стройке

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, в результате которого погиб рабочий.

По данным следственного управления СКР по Самарской области, трагедия произошла 22 июня 2026 года в строящемся многоквартирном доме на улице Луначарского в Октябрьском районе.

Во время выполнения работ 38-летний разнорабочий упал в недостроенную вентиляционную шахту с 17 этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение техники безопасности на объекте, пишет Самара-МК.