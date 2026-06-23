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Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня

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Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня

Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня.

Об этом в своем аккаунте сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам.

Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.

Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика.

Напоминаю: публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, последствий их применения запрещена. Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

 

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