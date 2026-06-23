В Приволжском районе мужчину задержали за кражу бензокосилки и электропилы у матери

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению 58-летней сельской жительницы о хищении из принадлежащей ей надворной постройки бензокосилки и электропилы, сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Так, сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 31-летнего безработного, ранее судимого за имущественные преступления сына потерпевшей, проживающего в областном центре. Следователем полиции установлен еще один факт совершения подозреваемым кражи из дома заявителя: микроволновой и духовой печей.

В ходе допроса задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил: располагая информацией об отсутствии матери дома, он похитил и продал случайным знакомым ее имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Для установления стоимости похищенного имущества следователем назначалось проведение товароведческой экспертизы, по результатам которой общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей противоправными действиями подозреваемого, составил 17 тысяч рублей.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которые в настоящее время соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.