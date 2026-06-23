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Центр «Мой бизнес» запустил единую платформу для развития креативных индустрий Самарской области

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Центр «Мой бизнес» запустил единую платформу для развития креативных индустрий Самарской области

Региональный центр «Мой бизнес» представил #НАКРЕАТИВЕ63 — новый ресурс, созданный для поддержки и объединения всех, кто работает в креативных индустриях или интересуется ими. Эта открытая площадка для взаимодействия и развития креативного сообщества Самарской области.

«Креативные индустрии сегодня становятся одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики: темпы роста сектора на 8,6% превышают динамику традиционных отраслей, — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы видим растущий интерес предпринимателей к запуску проектов в этой сфере, и наша задача — создавать для них понятную, доступную и эффективную инфраструктуру поддержки. Новый ресурс поможет креативному сообществу региона быть в курсе возможностей, находить единомышленников и уверенно развивать свои инициативы».

Присоединиться к креативному сообществу региона можно в VK (vk.ru/nacreative63) и MAX.
На ресурсе собраны региональные и федеральные меры поддержки, подборки конкурсов, грантов и событий, а также авторские материалы от экспертов и примеры развития креативных проектов Самарской области. Здесь участники креативной сферы смогут быстрее находить актуальную информацию, обмениваться опытом и находить точки роста для своих проектов.

Развитие предпринимательской инициативы, в том числе в креативном секторе, является частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Самарской области представители креативного сектора могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах «Мой бизнес». Для них доступны льготные микрозаймы и гранты, образовательные программы, участие в выставках и ярмарках, содействие в сертификации продукции и другие инструменты государственной поддержки.

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