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Велосипеды, самокаты и ролики: какие летние активности предпочитают дети из Самары

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Велосипеды, самокаты и ролики: какие летние активности предпочитают дети из Самары

Специалисты Авито Товаров узнали у жителей Самары, как проведут это лето их дети. Оказалось, что в 7 из 10 семей дети ведут активный образ жизни. Чаще всего они катаются на велосипеде, самокате, роликах, а также играют в активные игры. Потратить на детские увлечения этим летом родители в среднем готовы 11 000 рублей.

Как дети проведут лето

Дети жителей Самары проводят лето по-разному — у 57% они путешествуют с семьей, у 30% — просто остаются в городе и занимаются чем захочется, а у 23% — уезжают в деревню к бабушкам и дедушкам. Еще 24% отправляют своих детей в лагеря за городом или на море, а 20% — в городские лагеря. 

При этом у большинства респондентов (67%) дети занимаются спортом или какими-то другими активностями. У 50% они катаются на велосипеде, самокате, роликах, играют во дворе в подвижные игры. Еще 24% отмечают, что их дети тоже занимаются, но редко, и летом больше отдыхают. У 16% дети ходят в секции, посещают тренировки, уезжают на сборы

Самые популярные активности

Среди активностей наибольшей популярностью пользуется езда на велосипеде, самокате или роликах (56%). На втором месте игры на улице — салки, прятки, вышибалы, классики (29%). Далее следуют футбол, баскетбол или волейбол (29%) и плавание (22%). Топ-5 замыкают единоборства (11%).

Чтобы поддерживать летние детские активности, родители чаще всего покупают велосипеды, самокаты и беговелы (64%) и спортивную форму и обувь (56%). Еще 41% покупают всякий мелкий инвентарь — мячи, летающие тарелки, ракетки и прочее, а 26% — надувные бассейны и водные игрушки. 

Траты на инвентарь

Потратить на такие товары этим летом родители в среднем готовы 11 000 рублей. Уложиться в 3 000 рублей хотели бы 24% опрошенных, а сумму от 3 000 до 7 000 рублей — 39%. 7% готовы потратить от 7 000 до 15 000 рублей, а 13% — от 15 000 до 30 000. И еще 14% закладывают более 30 000 рублей. 

Покупать все это в основном планируют на онлайн-площадках (50%). Еще 40% отправятся в офлайн-магазины спортивных товаров. 7% закажут на сайтах или в приложениях конкретных магазинов, а 3% — на ресейл-площадках.
Теги: Опрос

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