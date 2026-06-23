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Каждый третий (39%) самарец не может побыть в одиночестве даже один час, испытывая тревогу

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Каждый третий (39%) самарец не может побыть в одиночестве даже один час, испытывая тревогу

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как самарцы справляются с ощущением одиночества и получается ли у них проводить время наедине с собой продуктивно. 

Выяснилось, что для трети самарцев (39%) время наедине с собой вызывает стресс и беспокойство. При этом почти каждый третий (30%) избегает одиночества и всегда ищет компанию, и каждый пятый опрошенный (21%) может вынужденно остаться один на долгое время, занимая себя  чем-либо. И только 30% опрошенных осознанно проводит время наедине с собой, чтобы расслабиться и избавиться от тревожных мыслей. 

Как отмечает психолог Дарья Новикова, способность побыть в одиночестве позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Исследования показывают, что время наедине с собой позволяет снять стресс и заручиться спокойствием.  «В моменты добровольного уединения активируется парасимпатическая нервная система — та самая, которая отвечает за состояние покоя и восстановления. Уровень кортизола снижается, центр тревоги в мозге перестаёт работать в режиме гипербдительности. Именно поэтому даже 20–30 минут в тишине способны дать ощутимый эффект: мозг переключается из режима "угроза" в режим "восстановление". В это время особенно полезно заниматься монотонными, ненагружающими делами — прогулкой, уборкой, чтением — всем тем, что не требует активного принятия решений. Это даёт коре головного мозга возможность "разгрузиться" и восстановить ресурс самоконтроля», – поясняет эксперт.

«Безусловно, крайне важно уметь продуктивно проводить время наедине с собой. Однако по нашим данным, каждый третий житель Самары (39%) в той или иной степени сталкивается с ощущением одиночества. И это связано с тем, что физическая близость людей не всегда означает наличие эмоциональных связей. В таких условиях особенно важно развивать локальные сообщества и инициативы, направленные на укрепление социальных связей, а также инфраструктуру – общие зоны отдыха, дворы без машин и мероприятия для жителей. Эти форматы постепенно превращают жилые кварталы в среду для формирования сообществ. Например, в проекте Левел Лесной уже сформировались соседские традиции, проходят совместные мероприятия и развивается взаимная поддержка жителей», – комментирует пресc-служба Level Group.

Теги: Опрос

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