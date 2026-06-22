Самарцы рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



41% самарцев считают лучшим вариантом отпуска отдых в России, 34% отдает предпочтение зарубежным поездкам, а 25% не могут определиться.



Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм (43% против 39% соответственно), тогда как горожанки чаще называют зарубежный (38% против 30% среди мужчин).



Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 39%, отдых в России — 33%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 30%, а 44% — за внутренний туризм.



Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (9%). По 7% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 5% — Вьетнам, Испания и Франция.



В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха считаются Сочи и Адлер — 12%. Еще 10% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 6% голосов, Байкал — 3%.





Время проведения: 27 мая — 16 июня 2026 года