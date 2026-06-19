73% россиян сталкиваются с дополнительными летними тратами

Отпуск, обновление гардероба и подготовка дачи к сезону становятся основными дополнительными расходами россиян с наступлением лета.



По данным исследования Альфа-Денег, чаще всего в начале сезона респонденты тратят деньги на подготовку к летним поездкам и отпуску — такой вариант выбрали 20% опрошенных. Еще 15% назвали наиболее актуальными обновление летнего гардероба, 14% — покупку товаров для отдыха на природе, а 10% — расходы на дачу и сад.

Для большинства россиян летние траты означают увеличение привычных расходов. У 34% опрошенных дополнительные затраты появляются, но не сильно увеличивают нагрузку на обычный бюджет, а еще 23% отмечают заметный рост расходов. При этом почти треть респондентов оценивают влияние сезонных покупок как умеренное и не требующее серьезных ограничений, а 22% говорят о заметной, но контролируемой нагрузке на бюджет.

Наиболее распространенным сценарием становится увеличение ежемесячных расходов на сумму до 10 тыс. рублей — так ответили 29% участников опроса. Каждый пятый (21%) сообщил о росте затрат на 10–20 тыс. рублей, а 19% — на 20–40 тыс. рублей.

Покрывать сезонные траты россияне предпочитают преимущественно за счет собственных средств. Так, 44% респондентов используют текущие доходы, еще 19% — накопления. Каждый восьмой участник опроса перераспределяет средства внутри семейного бюджета. Кредитные инструменты используются значительно реже: карты выбирают 4% респондентов, кредиты и займы — 3%, рассрочку — 2%.



Чтобы компенсировать дополнительные расходы, многие готовы временно пересматривать отдельные статьи бюджета. В общей сложности 43% опрошенных так или иначе экономят на досуге: часть (24%) — на развлечениях, часть (21%) — на кафе и ресторанах. По 12% респондентов готовы отложить ремонт жилья или крупные покупки для семьи на осень.