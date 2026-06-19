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Каждый четвертый житель Самары считает домовые чаты ненужными

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Каждый четвертый житель Самары считает домовые чаты ненужными

Страховая компания Росгосстрах выяснила, как самарцы пользуются домовыми чатами, и помогают ли общие переписки выстраивать отношения с соседями. Опрос[1] показал, что чаты дома, подъезда или улицы стали привычной частью бытовой жизни, они есть у 61% респондентов. Однако полезными их считают далеко не все.

Лишь 14% самарцев полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы. При этом 19% признались, что сообщения в таких переписках их раздражают, а еще 15% считают, что там в основном преобладают жалобы и конфликты. Еще 13% предпочитают читать чат, не участвуя в обсуждениях. Более четверти жителей Самары (26%) уверены, что подобный формат общения им вовсе не нужен. При этом у 13% такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь.

Треть жителей Самары (33%) не поддерживают контактов с соседями. Среди тех, кто общается, наиболее распространенным форматом остаются разговоры с соседями по лестничной площадке — такой вариант выбрали 24% участников исследования. Через домовые чаты связь поддерживают лишь 8% респондентов.*

Распространенность общих чатов зависит от размера дома. Среди жильцов подъездов на 50–100 квартир такой чат есть у 75% опрошенных, а в домах более чем на 100 квартир — у 80%. В небольших домах до 20 квартир он встречается у 69%. Чаще других в соседских чатах участвуют арендаторы — 82%. Среди владельцев ипотечных квартир показатель составляет 68%. Реже всего в таких чатах встречаются собственники жилья, купленного на собственные средства, — 56%.

Чаще всего в домовых чатах состоят самарцы 26–35 лет — такие переписки есть у 74% опрошенных этого возраста. Среди респондентов от 18 до 25 лет показатель составляет 71%, а среди жителей от 36 до 45 лет — 66%. Реже всего такие каналы для общения с соседями встречаются у самарцев от 46 до 55 лет — у 50%.

«Сегодня домовые чаты стали нормой жизни. Однако исследование показывает, что отношение к таким чатам остается неоднозначным. С одной стороны, это удобный инструмент для коммуникаций: предупредить об отключении воды, найти потерянную кошку или поднять вопрос о сломанном лифте. С другой — чаты давно перестали быть «территорией добра», превращаясь порой в место для перепалки соседей из-за бытовых трений: шума, парковки, правил выгула собак и, конечно, протечек. А повреждение имущества в результате аварий водопроводных систем и заливов — причина порядка 95% обращений жителей многоэтажек в нашей компании. То есть, конфликт соседей при заливе — классика жанра, — говорит директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха Екатерина Зенченко. — Росгосстрах за добрососедские отношения. Поэтому в большинство наших продуктов по страхованию жилья мы включили риск гражданской ответственности. Это простая математика: если вы случайно зальете квартиру снизу или зальют вас, ущерб покроет страховка, а не личные сбережения виновника. Меньше денежных споров — больше шансов сохранить нормальные отношения и не враждовать.  И это наш вклад в добрососедские отношения: никаких личных счетов и ядовитых постов в общем чате. Только спокойствие и финансовая защита».

Теги: Опрос

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