Новые возможности для молодёжного предпринимательства: опыт ПМЭФ будет использован в Самарской области

В Самарской области продолжается развитие сообщества молодых предпринимателей в рамках направления «Росмолодёжь.Предпринимай» национального проекта «Молодёжь и дети». Одной из ключевых задач является формирование доступной системы возможностей для молодых людей, которые хотят запускать и развивать собственные инициативы.

Сегодня для начинающих предпринимателей представлено большое количество образовательных программ, грантовых конкурсов, мер поддержки и деловых инициатив. Однако не всегда информация о них доступна и понятна широкой аудитории. Для решения этой задачи в регионе ведётся работа по объединению существующих возможностей в единую экосистему поддержки молодёжного предпринимательства.

Активное участие в этой деятельности принимает Мария Караулова, представитель Росмолодёжь.Предпринимай в Самарской области. Её работа направлена на развитие предпринимательского сообщества, создание новых точек взаимодействия между молодыми предпринимателями и расширение доступа к федеральным и региональным программам поддержки.

Важным этапом этой деятельности стало участие Марии в 2026 году в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума были проведены встречи с представителями федеральных институтов развития, молодёжных программ крупных компаний, экспертного сообщества и коллегами из других регионов России.

Основной целью участия стало формирование новых партнёрских связей и поиск дополнительных возможностей для молодых предпринимателей Самарской области. По итогам форума достигнуты договорённости о дальнейшем взаимодействии, а также намечены новые форматы сотрудничества, которые планируется реализовать на площадках региона.

«Моя задача как регионального представителя Росмолодёжь.Предпринимай — объединять молодых предпринимателей в сообщество и создавать среду, в которой каждый сможет воспользоваться инструментами, созданными для поддержки молодых предпринимателей. Участие в ПМЭФ позволило наладить новые контакты и открыть дополнительные перспективы для развития молодёжного предпринимательства в Самарской области», — отметила Мария Караулова.

Фото: 1. - Росмолодёжь.Предпринимай