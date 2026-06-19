В Кошкинском районе вступил в силу обвинительный приговор мужчине, избившему жену друга

В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от неравнодушных местных жителей, которые сообщили, что в одном из домов мужчина избил женщину.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили пострадавшую и свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли медицинские документы и установили обстоятельства произошедшего: в вечернее время 39-летний гость хозяина дома во время совместного распития спиртных напитков поссорился с его женой. В ходе конфликта злоумышленник причинил женщине различные травмы, которые зафиксировали прибывшие по вызову свидетелей медики, в том числе вырвал клок волос и повредил руками ротовую полость.

Располагая данными местного жителя, который убежал с места происшествия после избиения потерпевшей, сотрудники полиции установили места его возможного нахождения. После чего задержали и доставили ранее судимого, не отбывшего наказание за грубое нарушение ПДД РФ и оскорбление должностного лица сельского жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, в отношении задержанного, расследовано и в установленный законом срок направлено в суд для принятия решения по существу.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей и возместил причиненный вред денежной компенсацией в размере 10 тысяч рублей. Стороны заявили о примирении: женщина попросила не наказывать мужчину строго, так как ранее они находились в дружеских отношениях и подобного поведения друг мужа не допускал.

Кошкинский районный суд признал доказательства, собранные полицейскими, достаточными для постановления обвинительного приговора и, с учетом не отбытого ранее наказания, назначил местному жителю 6 месяцев 20 дней исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 месяца 7 дней. Приговор вступил в законную силу.