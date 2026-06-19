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Схема движения транспорта изменится на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы в Самаре

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В Самаре продолжают поэтапно обновлять трамвайные пути на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы.

Схема движения транспорта изменится на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы на время второй фазы ремонта трамвайных путей.

В Самаре продолжают поэтапно обновлять трамвайные пути на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы. Частично работы на переезде выполнены, с 20:00 19 июня стартует вторая фаза ремонта — часть перекрестка перекроют в направлении станции метро «Советская». В связи с этим до 18:00 25 июня ограничат движение личного транспорта горожан, средств индивидуальной мобильности и городского пассажирского транспорта.

Участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации в следующие периоды:
- с 20:00 19 июня до 05:00 21 июня;
- с 20:00 21 июня до 05:00 22 июня;
- с 22:00 22 июня до 05:00 23 июня:
- с 22:00 23 июня до 05:00 24 июня.

Во время действия ограничений трассы следования трамваев маршрутов №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 будут скорректированы следующим образом:
- маршруты № 4 и № 23 – Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – автостанция «Аврора» – улица Красных Коммунаров – автостанция «Аврора» – Постников овраг;
- маршруты № 7 и № 12 – Стадион «Самара Арена» – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;
- маршрут № 11 – Автостанция «Аврора» – Юнгородок и обратно;
- маршрут № 19 – Улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;
- маршрут № 21 – Барбошина поляна – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно.

Трамваи Кировского трамвайного депо, работающие на маршрутах №№ 11 и 19, по вечерам поедут в депо по Заводскому шоссе через Юнгородок. Отметим, что трамвайный маршрут № 2 (Постников овраг – Юнгородок) работает только в часы пик по будням.

Троллейбусы № 7 «Завод «Металлург – троллейбусное депо № 2 (улица Физкультурная, 1А)» до завершения ремонта вышеуказанного перекрестка курсируют по укороченному маршруту. При движении от завода «Металлург» троллейбусы едут по проспекту Металлургов – через проспект Кирова – по улице Вольской – улице Калинина – улице Победы – улице Воронежской, до Безымянского рынка; обратно – по тем же улицам.

Также автобусные маршруты №№ 34, 41, 55, 75 и 226 будут работать по скорректированной схеме. В направлении станции метро «Советская» автобусы направят по улице Победы, улице XXII Партсъезда, затем предусмотрен разворот на перекрестке улиц Свободы и XXII Партсъезда с выездом на улицу XXII Партсъезда, далее автобусы проследуют по своим обычным маршрутам.

Остальной автотранспорт с 20:00 19 июня до 18:00 25 июня при движении в направлении «в город» и в направлении улиц Физкультурной и Гагарина будет также объезжать ремонтируемый перекресток, разворачиваясь на пересечении с улицей Свободы и выезжая на улицу XXII Партсъезда.

Более подробно с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан, что в направлении «из города» в период второй фазы ремонта перекрестка с трамвайными путями движение будет осуществляться в обычном режиме, как и до старта ремонта трамвайных путей.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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