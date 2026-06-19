В курганах Преображенки вновь обнаружили древние захоронения

Археологи ГБУК «Наследие» завершили исследование курганного могильника «Придорожный», который находится в логистическом парке «Преображенка-2». На территории парка в Волжском районе расположены курганы, включенные в перечень объектов культурного наследия. В течение двух лет здесь проводились археологические раскопки, основная часть которых завершена.

За время исследований ученые изучили шесть курганов. В июне 2026 года здесь обнаружены захоронения, относящиеся к развитому этапу срубной культурно-исторической общности (XVIII–XIII века до нашей эры). Это, в частности, погребение статусного мужчины, который был главой рода или большой семьи. Рядом с ним клали от 1 до 5 сосудов. В статусных погребениях встречаются бронзовые ножи, ребра лошади или коровы и различные украшения. Как отметила старший научный сотрудник ГБУК «Наследие» Елена Каравашкина, особенностью этого года также стала находка сосуда с чертами алакульской культуры, что свидетельствует о контактах местного населения с Приуральем. «Срубная культура – это общность индоиранского населения, проживавшего от Днепра до Урала около 3,5 тысяч лет назад, – пояснила Елена Каравашкина. – Найденные материалы говорят о миграциях и взаимоотношениях различных культур на нашей территории».

Напомним, в 2025 году археологи обнаружили здесь захоронения статусного представителя срубной культурно-исторической общности и кочевника-сармата с железным мечом. Вместе с ними обнаружены ножи и предметы быта.

Исследование проведено с целью соблюдения законодательства об охране памятников истории и культуры при развитии инвестиционной инфраструктуры региона. Работы выполняли специалисты регионального Агентства по сохранению историко-культурного наследия.

Генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев подчеркнул, что наличие курганов на территории парка не создает никаких рисков для действующих и новых инвесторов. «Курганы на территории парка известны с момента его создания. Все работы ведутся строго в соответствии с законом, археологи проводят исследования, а находки передаются в музеи. Это не влияет на график строительства новых объектов и не создает препятствий для реализации инвестиционных проектов на площадке логистического парка».

Специалисты продолжают камеральную обработку обнаруженных в ходе раскопок материалов. Артефакты поступят в фонды областных музеев и пополнят историческое наследие региона.

«Наша цель — сохранить эти находки для всех, чтобы они не были разрушены, и чтобы здесь могли строить предприятия, развивать промышленность и торговлю Самарской области», - добавила Елена Каравашкина.

Фото: департамент информационной политики СО