В Самаре обсудили  меры поддержки малого и среднего бизнеса

В Самаре состоялось второе в этом году заседание Совета по развитию предпринимательства, на котором обсудили актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также вопросы привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру и улучшения инвестиционного климата города. В нем приняли участие представители администрации города и Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, члены районных советов по предпринимательству, общественных организаций и бизнес-структур.



«Обсудили пошаговый алгоритм действий: что волнует бизнес, куда обращаться и на что обратить внимание. Изучили вопросы, связанные с инвестиционной поддержкой. Здесь бизнес крупнее, но субъекты малого и среднего предпринимательства в нем тоже очень активны. Если говорить о динамике по сравнению с 2019 годом, она впечатляет. По отношению к 2024 году темпы роста несколько снизились, но мы ожидаем умеренное развитие в следующем году, после чего прогнозируем переход к растущему тренду», – подчеркнул инвестиционный уполномоченный в г.о. Самара, руководитель Департамента экономического развития и инвестиций администрации города Самары Владислав Зотов.



С докладом о реализации новых мероприятий в сфере поддержки предпринимательства выступила руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. Она рассказала о комплексе мер, направленных на снижение налоговой нагрузки и расширение доступа к финансированию. В частности, стоимость патентов для предпринимателей будет снижена на 20-40%. Для представителей креативных индустрий гранты увеличены до 750 тысяч рублей — из 50 поданных заявок финансирование получат 22 проекта. Кроме того, для начинающих предпринимателей действуют льготные микрозаймы от 3% и гранты до 500 тысяч рублей.



Также на заседании департаментом экономического развития и инвестиций были представлены итоги работы по улучшению инвестиционного климата Самары. Так, за последние пять лет объем вложений вырос почти вдвое — с 84,9 млрд рублей в 2020-м до 141,7 млрд в 2025 году. Кроме того, в Самаре создан Совет по инвестициям, который помогает бизнесу на каждом этапе, от выбора площадки до ввода объекта в эксплуатацию.



В настоящее время в перечне инвестиционных проектов Самары насчитывается 190 инициатив. Среди крупных проектов — модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, строительство индустриального (промышленного) парка Самара, второй очереди клинического госпиталя ИДК и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Дом промышленности» с организацией гостиницы.





Фото: пресс-служба администрации Самары