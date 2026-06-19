Штормовое предупреждение: ночью и утром 20. июня в регионе ожидается сильный ливень и очень сильный дождь

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром 20. июня местами в Самарской области ожидается сильный ливень и очень сильный дождь..
МЧС России напоминает:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Фото: ГУ МЧС СО